Maltempo a Napoli | uomo morto schiacciato da un albero abbattuto dal vento

Leggi la notizia su leggo

(Di domenica 22 dicembre 2019) Undi 62 anni èda undi grosse dimensioni che si èal suolo. È accaduto intorno alle 7 in via Nuova Agnano, alla periferia...

emergenzavvf : #Maltempo #21dicembre 17:30, 309 #vigilidelfuoco impegnati in #Campania con 94 automezzi di soccorso: svolti 130 in… - TelevideoRai101 : Maltempo, cade albero a Napoli:un morto - ObserverLife07 : RT @repubblica: Maltempo, un morto a Napoli per un albero caduto. Pioggia, mareggiate e tempeste di vento in tutta Italia -