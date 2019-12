Maltempo a Napoli | torrente solleva piazza di S Martino Valle Caudina

(Di domenica 22 dicembre 2019) Sono oltre 70 gli interventi eseguiti finora dai vigili del fuoco in provincia di Potenza, dove le forti raffiche di vento hanno provocato diversi problemi. 53 pompieri sono intervenuti per danni ai tetti, alle pale eoliche, ai pali telefonici, rimuovendo anche numerosi alberi abbattuti dal vento. Traffico in tilt e difficoltà alla circolazione automobilistica in molte zone. Le perturbazioni non lasciano tregua nel Sud Italia. Ilha costretto ben 300 persone che abitano nel centro storico di Sana lasciare le proprie case. Infatti, ilCaudino, in parte tombato, hato la. A rischio la sicurezza dei residenti a causa del suo carico di acqua, fango e detriti., i danni Non mancano gli ingenti danni a San, dove è rischio l’incolumità degli abitanti. Cresce enormemente il...

Leggi la notizia su notizie

SkyTG24 : A causa del forte #maltempo che si è abbattuto sulla #Campania, un fiume sotterraneo ha sollevato la piazza princip… - emergenzavvf : #Maltempo #21dicembre 17:30, 309 #vigilidelfuoco impegnati in #Campania con 94 automezzi di soccorso: svolti 130 in… - Agenzia_Ansa : #Maltempo: albero cade a #Napoli, un morto. Pioggia, vento e mareggiate in tutta Italia #ANSA -