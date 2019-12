Maltempo a Napoli | l’elenco di tutte le strade danneggiate

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minutiSin dalle prime ore del mattino l’Assessorato alla Sicurezza Urbana e Polizia Locale del Comune dista seguendo l’evolversi della gravissima situazione meteo, che si è sviluppata in città, tenendosi in stretto contatto con gli Assessori alla Polizia Locale, Alessandra Clemente, alla Protezione Civile Rosaria Galiero, al Verde Luigi Felaco e conle unità operative del Comune dicoordinate dal Comandante e Dirigente di Protezione Civile, Ciro Esposito, per affrontare i danni che dell’emergenza climatica. Il Sindaco, Luigi de Magistris, che per primo sta seguendo gli sviluppi e gli interventi, a nome dell’intera amministrazione e della città, esprime profondo cordoglio per la drammatica morte del lavoratore deceduto stamani ad Agnano. Per fronteggiare l’eccezionale ondata dila Polizia Locale ha impegnato per ...

