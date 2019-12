Maltempo a Napoli e Costiera Amalfitana | De Luca | “Danni enormi | segnaleremo lo stato di

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di domenica 22 dicembre 2019) "subito al Governo lodi calamità che ha colpito l'intera Campania, con danniall'economia, all'agricoltura, al turismo nel caso specifico della". Lo ha detto il presidente della Regione, Vincenzo De, in visita a Cetara per vedere in prima persona gli effetti dell'ondata didelle ultime ore, con frane che hanno bloccato la viabilità della zona. Conseguenze tragiche a, dove un uomo ha perso la vita schiacciato da un albero.

