Madonna | il suo toy boy | e gli altri gossip del weekend

(Di domenica 22 dicembre 2019)

(Di domenica 22 dicembre 2019), il party per I 61 anni, il party per I 61 anni, il party per I 61 anni, il party per I 61 anni, il party per I 61 anni, il party per I 61 anniLa cosa si sta facendo seria eha deciso di conoscere i genitori del suo nuovo fidanzato, Ahlamalik Williams, il giovanissimo (anni 26) ballerino che lavora con lei. «È innamoratissima e potrebbe persino sposarlo. Ci ha detto che è così innamorata di lui, che non avremo nulla di cui preoccuparci perché se ne prenderà cura…» hanno dichiarato al Mirror mamma Laurie, 55 anni, e papà Drue, 59 anni, entrambi più giovani della popstar, che ha già compiuto i 61. Fotografati solo poche settimane fa, i due starebbero insieme già da parecchi mesi e la loro love story sembrerebbe andare a gonfie vele. Si prospetta dunque un Natale con famiglia allargata. E gli? L’amore, purtroppo, non va a ...

