M5S news | Grillo e Casaleggio hanno ricevuto finanziamenti da Onorato

(Di domenica 22 dicembre 2019) E’ come se il vaso di Pandora della politica italiana fosse stato scoperchiato: dopo l’indagine suidella Moby SPA di Vincenzoalla Fondazione Open di Matteo Renzi, ecco spuntare fuori unasul M5S e un possibile contributo dell’armatore di Tirrenia a Beppee allaAssociati. I bonifici, infatti, sono stati segnalati come operazioni sospette dalla UIF, l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia, in altre parole l’unità di antiriciclaggio di Bankitalia. Nello specifico, sono stati attivati degli accertamenti riguardo agli accordi economici presi tra il 2018 e il 2019, nel tentativo di comprendere quali vantaggi abbiano portato queste intese al titolare di una convenzione con lo Stato da 72 milioni di euro e del monopolio di alcune rotte marittime. M5S, idia Beppee ...

