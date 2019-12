L' ultima equazione della Gruber | i sovranisti sono maschilisti e razzisti

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 22 dicembre 2019) Bianca Elisi Per lasovranismo e maschilismola stessa cosa: “Colpire le donne come un nemico è solo una delle strategie che mirano ad aggregare consensi intorno a un’agenda politica populista” Sovranismo e maschilismodue faccestessa medaglia. Non ne ha dubbi la conduttrice di Otto e Mezzo Lilli. Dalla conduzione dei telegiornali Rai all’esperienza come eurodeputata eletta nella lista Uniti per l’Ulivo, laha anche all’attivo più di una decina di pubblicazioni tra saggi e romanzi. L’fatica edita con Solferino s’intitola “Basta! Il potere delle donne contro la politica del testosterone”. Nè più né meno di un pamphlet famminista. È un modo per rivendicare pari diritti, pari opportunità e più potere. Perché il potere non è né buono né cattivo. È un errore associarlo al compromesso. Non va temuto ma va saputo gestire. La tesi del ...

