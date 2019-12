Lucaselli Fratelli d’Italia a Pd e M5s | “Sconcertante | Aula vuota” Bagarre alla Camera

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 dicembre 2019) Momenti di agitazionedurante l’intervento della deputata did’Italia, Ylenia. L’esponente di opposizione ha preso la parola rivolgendosi ai banchi della maggioranza, sottolineando come l’si stesse finalmente riempiendo, mentre per gran parte della mattinata era rimasta semivuota. A quel punto, dai banchi delle maggioranza si sono levate urla di protesta. Gli animi sono stati riportaticalma dopo l’intervento del presidente Roberto Fico. In corso c’era la discussione sulla legge di Bilancio, sulla quale il governo ha chiesto il voto di fiducia. L'articolod’Italia) a Pd e M5s: “Sconcertante,vuota”.proviene da Il Fatto Quotidiano.

