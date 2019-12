Luca De Aliprandini | sci alpino | “La pista della Gran Risa era al limite | forse anche

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) Va in archivio la prima mdello slalom gigante maschile in Alta Badia, valido per la Coppa del Mondo di scimaschile: dei quattro azzurri qualificati per la seconda discesa il migliore èDe, nono a 0″59 dalla vetta e 0″39 dal podio, con possibilità di migliorare nella mche partirà alle ore 13.00. Così l'azzurro al sitoFISI: "Mi sono dovuto riadattare a questa neve, me la immaginavo diversa e con la partenza non abbassata. E' una gara corta, se non parti subito forte e fai un errore sei fuori. Mi giocherò tutto nella seconda mconsiderati i distacchi così minimi".

