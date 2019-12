Londra modifica la legge sull’alto tradimento (Di domenica 22 dicembre 2019) Una nuova legge per difendere il Regno Unito da forestieri o compatrioti che tramano contro Londra e sua Maestà. Così, dopo ben 700 anni, il governo britannico si prepara a cambiare le legge per processare i colpevoli di alto tradimento, promulgata nel 1351 sotto il regno di Edoardo III d’Inghilterra, e rimasta praticamente immutata da allora. Il fine, è quello di combattere le nuove minacce, come il terrorismo, e di contrastare interferenze di potenze straniere, consentendo alle autorità di agire con più fermezza nei confronti di spie e doppiogiochisti assoldati per svelare informazioni sensibili e segreti militari. Ad annunciarlo è stata la regina Elisabetta in persona, durante il suo discorso alla Camera dei Lord, quale risposta al recente attentato di London Bridge, e al controverso caso di avvelenamento dell’ex spia russa Sergej Skripal – sospettato di essere un ...

Leggi la notizia su it.insideover

Londra modifica Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Londra modifica