Londra | bimba apre cartolina di Natale e legge | “Siamo prigionieri stranieri in Cina

(Di domenica 22 dicembre 2019) “Siamo deinella prigione di Qingpu, a Shanghai, in. Costretti a lavorare contro la nostra volontà. Per favore, aiutateci e avvertite un’organizzazione per i diritti umani”. La scritta era all’interno di unadiaperta da una bambina di 6 anni della periferia sud di, Florence Widdicombe. La piccola, scrive il Sunday Times, aveva comprato il biglietto – illustrato con un gatto con un cappello di– in un punto vendita del gigante britannico dei supermercati Tesco che, dopo la scoperta del messaggio, ha annunciato di avere interrotto la produzione del prodotto in. Il messaggio chiedeva anche a chi lo avesse trovato di “contattare Peter Humphrey”. Il padre della bambina ha cercato il nome su Google e ha scoperto che si trattava dell’ex giornalista e investigatore privato che era stato ...

