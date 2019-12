Loki | Tom Hiddleston svela quando inizieranno le riprese della serie con una foto

(Di domenica 22 dicembre 2019)sarà il protagonista di unaprodotta per Disney+ e Tomhato con unalesta per tornare in azione: Tomha infattito che lenei primi giorni del 2020 grazie a unapubblicata online. La star del nuovo progetto prodotto per Disney+ e ispirata ai personaggiMarvel ha voluto aggiornare i fan con un post condiviso su Instagram. Tomha scritto online: "Team. La preparazione è ufficialmente iniziata! Ci rivedremo nel Nuovo Anno". Nel team al lavoro sulla creazione dello show, che debutterà nel 2021, ci sono Michael Hadron che sarà lo sceneggiatore del progetto e Kate Herron alla regia delle puntate. Gli ...

Leggi la notizia su movieplayer

3cinematographe : #Loki: nuova foto di #TomHiddleston dalla fase di pre-produzione - Nerdmovieprod : Loki: Tom Hiddleston celebra l’inizio della pre-produzione della serie Disney+ #DisneyPlus #loki #TomHiddleston - CineGiornale1 : Loki: Tom Hiddleston annuncia l’inizio della pre-produzione con una nuova foto! -