Lodi | lite tra vicini di casa | 56enne preso a martellate in mezzo alla strada | è grave

(Di domenica 22 dicembre 2019) Un uomo di 56 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Matteo di Pavia in seguito a un'aggressione a colpi di martello avvenuta nel centro dinel pomeriggio di domenica 22 dicembre. La vittima, di origine sudamericana, è stata colpita ripetutamente mentre si trovava in, nei pressi del palazzo di giustizia. Arrestato l'autore dell'aggressione: è un vicino didi 40 anni, di nazionalità romena.

