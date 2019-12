Lo Stromboli torna a far paura: aumentata l’attività esplosiva nelle ultime 24 ore (Di domenica 22 dicembre 2019) Il Vulcano Stromboli ha fatto registrare un aumento dell’attività esplosiva. L’attività sul vulcano è nuovamente aumentata nei giorni scorsi e si sta nuovamente caratterizzando come “ad alto livello”. Durante le ultime 24 ore, l’attività esplosiva dei settori del cratere SW e NE è stata elevata con una media di circa 20 esplosioni all’ora e valori molto alti di pressione acustica (fino a 5,4 bar rispetto ai valori normali intorno a 1 bar). Il tremore sismico è elevato. I dati di deformazione e degasaggio non mostrano variazioni significative.L'articolo Lo Stromboli torna a far paura: aumentata l’attività esplosiva nelle ultime 24 ore Meteo Web.

Leggi la notizia su meteoweb.eu

Stromboli torna Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Stromboli torna