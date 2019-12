Lo spaccio di Casamonica nella villa confiscata

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 22 dicembre 2019) Francesca Bernasconi I carabinieri hanno arrestato 3 membri del clan. La droga veniva consegnata: per entrare, i clienti dovevano pronunciare una "parola d'ordine" Qualche giorno fa, il tribunale di Roma ha riconosciuto le agravanti del metodo mafioso a 14 esponenti del clan dei. E oggi, altri tre membri della nota famiglia di sinti sono finiti in manette. LoIeri, i carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo hanno dato esecuzione a un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone, residenti a Ciampino. Si tratta di padre, madre e figlio, ritenuti appartenenti al clan dei. L'operazione è inserita nell'ambito dell'indagine (denominata Capri) avviata nel novembre del 2018, durante la quale è emerso "un collaudato sistema didi stupefacenti". L'inchiesta ha dimostrato che ...

