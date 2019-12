Lo cercavano da giorni | lo hanno trovato morto nel bagno dell’ospedale

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 22 dicembre 2019) Valentina Dardari L’anziano, Ersilio Romeo, ha probabilmente avuto un malore mentre si trovava nella struttura ospedaliera. Ancora da capire perché si trovasse lì Ersilio Romeo, un uomo di 83 anni, è stato rineldel Policlinico universitario di Messina. Familiari e amici lo stavano cercando da alcuni. Di lui infatti non avevano più avuto notizie da ben cinquee i parenti ne avevano denunciato la scomparsa. Nella mattinata di ieri, sabato 21 dicembre, il terribile ritrovamento di un corpo senza vita sul pavimento di unadibito al pubblico,di Messina. Quel corpo è risultato poi appartenere all’anziano scomparso. La porta delera chiusa dall'interno Come riportato da Fanpage.it, l’ospedale ancora non si spiega perché Romeo si trovasse all’interno della struttura. Non era ricoverato, né si trovava in attesa di fare una ...

