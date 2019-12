LIVE Volley | Superlega 2020 in DIRETTA | vincono Modena | Milano e Latina | Civitanova

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:31 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni della dodicesima giornata dellae vi augura un buon proseguimento di serata. CLASSIFICA AGGIORNATA: 1.35p 2. Perugia 28p 3.28p 4.25p 5. Trentino 24p 6. Ravenna 16p 7. Padova 15p 8. Monza 14p 9. Verona 14p 10. Piacenza 12p 11.9p 12. Vibo Valentia 9p 13. Sora 4p-PIACENZA 15-8: muro di Szwarc su Bossi, finisce 3-2 per i padroni di casa.-PIACENZA 14-8: attacco vincente di Nelli.-PIACENZA 14-7: non passa l’attacco di Krsmanovic, sette match-point per-PIACENZA 13-7: muro di Patry su Kooy, che porta i suoi a +6.-PIACENZA 12-7: pesta la linea dei tre metri Nelli, imprecisione che potrà costare cara.-PIACENZA 11-7: errore sanguinoso di Kooy in attacco.-PIACENZA 10-7: gran ...

Sport_Mediaset : Siete pronti a vedere campionesse come #PaolaEgonu e #AlessiaOrro su #SportMediaset??? Da oggi live su sito e app?? A… - zazoomblog : LIVE Volley Superlega 2020 in DIRETTA: Milano vince Modena soffre con Vibo Civitanova 2-1 su Trento! - #Volley… - zazoomblog : LIVE Volley Superlega 2020 in DIRETTA: bene Milano Modena vola battaglia tra Civitanova e Trento - #Volley… -