LIVE Volley | Superlega 2020 in DIRETTA | si parte con Verona-Milano!

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:58 Questo invece quello di: Spirito, Boyer, Asparuhov, Cester, Solè, Muagututia e Bonami. 16:55 Questo il sestetto di Milano: Abdel-Aziz, Sbertoli, Clevenot, Petric, Kozamernik, Okolic e Pesaresi. 16:51 Infine sarà la volta di Latina-Piacenza, scontro di bassa classifica, che però è importante sia in ottica salvezza che, perchè no, anche in vista di eventuali play-off. 16:48 Modena non dovrebbe avere problemi contro Vibo Valentia, Zaytsev e compagni non possono permettersi passi falsi, perchè il terzo posto è tutt’altro che sicuro, per Vibo non ci sono invece speranze di raggiungere l’ottava posizione. 16:45 I riflettori saranno puntati su Trentino-Civitanova, la prima va a caccia di certezze, la seconda è ormai certa del titolo di “Campionessa d’Inverno”. I ragazzi di Lorenzetti sognano il terzo ...

Sport_Mediaset : Siete pronti a vedere campionesse come #PaolaEgonu e #AlessiaOrro su #SportMediaset??? Da oggi live su sito e app?? A… - OA_Sport : LIVE Volley, Superlega 2020 in DIRETTA: risultati 22 dicembre in tempo reale - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: Siete pronti a vedere campionesse come #PaolaEgonu e #AlessiaOrro su #SportMediaset??? Da oggi live su sito e app?? Anche… -