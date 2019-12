LIVE Volley | Superlega 2020 in DIRETTA | risultati 22 dicembre in tempo reale

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella dodicesima giornata di2019-20, il massimo campionato italiano dimaschile. I riflettori saranno puntati su Trentino-Civitanova, la prima va a caccia di certezze, la seconda è ormai certa del titolo di “Campionessa d’Inverno”. I ragazzi di Lorenzetti sognano il terzo posto, Modena è distante appena un punto, Juantorena e compagni sono invece saldi in prima piazza e aspettano di conoscere l’ottava classificata, che sarà l’avversaria dei quarti di finale di Coppa Italia. Trento viene da tre sconfitte nelle ultime cinque giornate, mentre Civitanova è ancora imbattuta, in undici giornate ha infatti perso appena un punto contro Ravenna. Verona-Milano è un match che vale tanto in ottica Coppa Italia: la formazione veneta si trova momentaneamente in ...

piattone63 : Le ragazze della Igor volley 'live' alla cena di Natale della società e degli sponsor - letiziavalleph : RT @LegaVolleyFem: #Campionato: @IGOR_Volley-@EpiuPomiVBC su @RaiSport apre sabato la 12^ giornata! Volata #CoppaItalia, @76Chieri sfida @v… -