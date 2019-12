LIVE Volley | Superlega 2020 in DIRETTA | bene Milano | Modena soffre ma è avanti

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATRENTINO-CIVITANOVA 8-6: ace di Kovacevic, si vacon break e contro-break.-VIBO VALENTIA 13-8: sembrerebbe non esserci storia in questo parziale. LATINA-PIACENZA 11-11: Nelli riporta i suoi in parità, parziale di 4-0. VERONA-3-6: mani-out di Clevenot, che sistema una palla difficile. TRENTINO-CIVITANOVA 4-5:a muro Anzani.-VIBO VALENTIA 9-5: Bednorz è in uno stato di forma impressionante. LATINA-PIACENZA 11-7. mani-out di Palacios. VERONA-0-2: muro di Kozamernik su Solè. TRENTINO-CIVITANOVA 2-1: si riparte anche a Trento.-VIBO VALENTIA 6-2: gran serie al servizio di Christenson. LATINA-PIACENZA 7-7: ottimo attacco di Nelli. VERONA-25-17: Spirito e compagni accorciano le distanze. TRENTINO-CIVITANOVA 27-29: la Lube la spunta ai vantaggi. LATINA-PIACENZA 3-3: parallela d’autorità per ...

Sport_Mediaset : Siete pronti a vedere campionesse come #PaolaEgonu e #AlessiaOrro su #SportMediaset??? Da oggi live su sito e app?? A… - zazoomblog : LIVE Volley Superlega 2020 in DIRETTA: Milano a vanti con Verona tocca a Modena Trento e Civitanova! - #Volley… - PiacenzaSera : Gas Sales #Piacenza in campo a Cisterna AGGIORNAMENTI LIVE #Volley -