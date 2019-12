LIVE Virtus Roma-Brescia 7-12 | Serie A basket in DIRETTA | avvio dai ritmi piuttosto bassi

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-16 Rubata e contropiede chiuso dalla schiacciata di Lansdowne, timeout. 8-12 Ancora 50% ai liberi per Jefferson. 7-12 Altra tripla realizzata da Sacchetti. 7-9 1/2 dalla lunetta per Jefferson. 6-9 Bravissimo Alibegovic che nel traffico riesce ad appoggiarsi al vetro. 4-9 Cain sfrutta l’assist di Vitali e mette a segno due punti. 4-7 Arresto e tiro di Vitali da centro area. 4-5 Rimbalzo offensivo e appoggio di Alibegovic. 2-5 Canestro dalla media di Lansdowne. 2-3 Semigancio di Jefferson. 0-3 Subito tripla di Sacchetti. PARTITI! 20:43 Le due squadre stanno ultimando il riscaldamento, a breve si comincia. 20:40 Determinante potrebbe essere il fattore campo, visto che la Germani in questodi stagione ha faticato lontano dalle mura amiche, con solo due vittorie in trasferta, mentre laha portato a casa ...

zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna 91-79 Serie A basket 2020 in DIRETTA: le V nere cadono nettamente nel fortino sa… - zazoomnews : LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna 91-79 Serie A basket 2020 in DIRETTA: le V nere cadono nettamente nel fortino sa… - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna 76-69 Serie A basket 2020 in DIRETTA: le V nere cercano la rimonta negli ultimi… -