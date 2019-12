LIVE Virtus Roma-Brescia 15-25 | Serie A basket in DIRETTA | +10 Leonessa alla fine del

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17-28 Non sbaglia stavolta Abass ai liberi. 17-26 Super canestro buttandosi indietro di Alibegovic. 15-26 1/2 dlunetta per Abass. INIZIATO IL SECONDO PERIODO. 15-25 Si chiude qui il primo quarto. 15-25 SILINS!! Terza tripla in meno di un minuto per lui! 15-22 Jefferson fa la voce grossa nel pitturato. 13-22 Di nuovo Silins da oltre l’arco! Mano calda per il lettone. 13-19risponde con la tripla di Silins. 13-16 Fenomenale gioco da tre punti di Dyson! 10-16 Dyson preciso a cronometro fermo. 8-16 Rubata e contropiede chiuso dschiacciata di Lansdowne, timeout. 8-12 Ancora 50% ai liberi per Jefferson. 7-12 Altra tripla realizzata da Sacchetti. 7-9 1/2 dlunetta per Jefferson. 6-9 Bravissimo Alibegovic che nel traffico riesce ad appoggiarsi al vetro. 4-9 Cain sfrutta l’assist di Vitali e mette ...

