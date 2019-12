LIVE Virtus Roma-Brescia 0-0 | Serie A basket in DIRETTA | comincia la partita!

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:43 Le due squadre stanno ultimando il riscaldamento, a breve si. 20:40 Determinante potrebbe essere il fattore campo, visto che la Germani in questo avvio di stagione ha faticato lontano dalle mura amiche, con solo due vittorie in trasferta, mentre laha portato a casa quattro dei suoi sette successi in casa. 20:35 Laarriva da due successi consecutivi, con l’ultimo di gran spessore ottenuto sul campo del Trento, mentredopo il ko di Sassari a inizio mese ha vinto contro Pistoia, ma soprattutto ha conquistato con due successi l’accesso alla seconda fase della EuroCup. 20:30 Si tratta di una sfida dal sapore di playoff, con i padroni di casa attualmente ottavi in classifica, ma con una partita in più giocata, e i lombardi quarti, seppur con lo stesso numero di vittorie dei capitolini, vale a ...

