LIVE Sport Invernali | DIRETTA 22 dicembre | Pellegrino e Zelger si giocano il podio | De

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma odierno degli(22) 11.00 SCI ALPINO – Termina dunque una bella prima manche in Alta Badia, con i primi 18 atleti racchiusi in meno di un secondo! Al comando Nestvold-Haugen con 0.07 su Odermatt, 0.20 su Pinturault, 0.22 su Schwarz, 0.23 su Kilde, 0.26 su Kristoffersen. Quattro gli azzurri qualificati: 9° De Aliprandini a 0.59, 26mi a pari merito Moelgg e Tonetti a 1″45, 28° Hannes Zingerle a 1″49. Seconda frazione dalle 13.00. 10.45 SCI DI FONDO – La coppia formata daconquista la finale della team sprint a Planica. Grande prestazione dell’argento olimpico che ha letteralmente trascinato Italia 1 all’atto conclusivo, vincendo la propria semifinale davanti a Francia 1, Russia 1, Estonia 2 ed a Polonia. Fuori a sorpresa Svezia 1. Nell’atto ...

