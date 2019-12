LIVE Sport Invernali | DIRETTA 22 dicembre | Pellegrino e Zelger chiudono quinti

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma odierno degli(22) 14.06 SCI ALPINO -Prima vittoria della carriera in Alta Badia per Henrik Kristoffersen. Il norvegese vince il gigante sulla Gran Risa dopo aver recuperato dalla sesta posizione della prima manche. Il norvegese si è imposto con 31 centesimi di vantaggio sulla grande sorpresa di giornata, Cyprien Sarrazin. Sul podio ci sale anche lo sloveno Zan Kranjec, staccato di 39 centesimi dal vincitore e bravo a recuperare anche lui quattro posizioni. Altra giornata negativa per l'Italia. Il migliore è Luca de Aliprandini in sedicesima posizione (sei posti in meno rispetto alla prima manche) a 1.37 dalla vetta. Il nativo di Cles ha provato ad attaccare, ma ha commesso un gravissimo errore nella parte finale del tracciato. Riccardo Tonetti recupera otto posizioni e chiude diciottesimo

