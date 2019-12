LIVE Sport Invernali | DIRETTA 22 dicembre | Pellegrino e Zelger chiudono quinti | Johannes

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma odierno degli(22) 13.13 BIATHLON – Il norvegeseThingnes Bø conquista il 42° successo della carriera dominando la mass start di Le Grand Bornand, fortemente condizionata dalla pioggia che ha reso pesantissima la neve e molto faticoso affrontare i 15 km. Secondo posto per il padrone di casa Emilien Jacquelin, al secondo podio della carriera, staccato di 42″, terzo Tarjei Bø. Male l’Italia, che non trova per il secondo giorno di fila buone percentuali: Dominik Windisch è 17° con 4 bersagli mancati, Lukas Hofer 21° con 5. 12.21 COMBINATA NORDICA – Dominio norvegese nel segmento di salto a Ramsau. Sul Normal Hill austriaco il migliore è stato Jens Luraas Oftebro che è volato fino a 98 metri conquistando 127.6 punti. Appaiato il connazionale Espen Bjoernstad che ha portato a ...

