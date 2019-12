LIVE Sport Invernali | DIRETTA 22 dicembre | Pellegrino e Zelger chiudono quinti | De

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma odierno degli(22) 12.08 SCI DI FONDO – La team sprint valida per Coppa del Mondo di sci fondo che chiude il programma della tappa di Planica, in Slovenia, premia Norvegia I di Sindre Skar ed Erik Valnes, che battono in volata i connazionali di Norvegia II Gjoeran Tefre ed Haavard Taugboel, mentre al terzo posto si piazza Finlandia I di Ristomatti Hakola e Joni Maeki. Quinta a 13″42 Italia I di Stefane Federico, decima a 44″76 Italia II Davide Graz e Michae Hellweger. 11.35 SCI DI FONDO – La team sprint femminile è stata vinta da Svezia II di Maja Dahlqvist e Linn Svahn, con 1″01 su Svezia I di Stina Nisson e Jonna Sundling, e 1″13 sulla Svizzera di Laurien van der Graaff e Nadine Faehndrich. Le due coppie dell’Italia erano state eliminate in ...

milansette : Atalanta-Milan, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE - sportli26181512 : Atalanta-Milan, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE: L'ultima domenica di Serie A del 2019 si apre a B… - zazoomnews : LIVE Sport Invernali DIRETTA 22 dicembre: cancella la discesa di Val d’Isere Pellegrino-Zelger in finale nella team… -