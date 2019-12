Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma odierno degli(22) 8.39 SCI ALPINO – Il meteo purtroppo non dà tregua alle atlete ed agli organizzatori della Coppa del Mondo di sci alpino in Val d’Isere (Francia). Dopo il cambiamento di programma, nel tentativo di recuperare almeno lata ieri, è arrivata pochi minuti fa la nuovazione della prova di velocità sul pendio transalpino. Il via sarebbe dovuto essere alle 11.00, ma le condizioni meteorologiche (fitte nevicate) di queste ultime ore non hanno permesso alle sciatrici di gareggiare e quindi la decisione della giuria era inevitabile. 8.36 FREESTYLE – Terza tappa di Coppa del Mondo che va in archivio nel freestyle, specialità Big Air, ad Atlanta (Stati Uniti). Il padrone di casa Alexander Hall si è imposto con il punteggio di 187.50 a precedere il ...

OA_Sport : LIVE Sport Invernali, DIRETTA 22 dicembre: cancella la discesa di Val d’Isere, grandi attese nel biathlon e nello s… - GenovaOn : Rennes Lazio streaming live e diretta tv: dove vederla | Europa League - GenovaOn : Roma Wolfsberg streaming live e diretta tv: dove vederla | Europa League -