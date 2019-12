LIVE Sport Invernali | DIRETTA 22 dicembre | cancella la discesa di Val d’Isere | azzurre

Leggi la notizia su oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma odierno degli(22) 10.04 SCI DI FONDO – Dominio della Svezia nella qualificazione della team sprint femminile a Planica (Slovenia). Le due coppie di Svezia 1 e di Svezia 2 hanno ottenuto i migliori riferimenti di 16'28″03 e di 16'28″61. Precedndo Norvegia 1 (+1″50), Norvegia 2 (+3″52), Canada (+4″71) e Russia 1 (+5″06). Niente da fare per le due coppieal via: Italia 1 (+21″36) settima e Italia 2 (+1'26″13) decima sono state eliminate. 8.39 SCI ALPINO – Il meteo purtroppo non dà tregua alle atlete ed agli organizzatori della Coppa del Mondo di sci alpino in Val d'Isere (Francia). Dopo il cambiamento di programma, nel tentativo di recuperare almeno lata ieri, è arrivata pochi minuti fa la nuova ...

