LIVE Sci di fondo | Team Sprint Planica 2019 in DIRETTA | un grande Federico Pellegrino

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.46: Appuntamento alle 11.10 per le due finali, prima la femminile e poi la maschile con gli azzurrie Zelger 10.44:sta trovando condizione e continuità di rendimento. Dopo la bella gara di ieri, oggi ha voluto mettere lo sci davanti a Chanavat che lo aveva battuto nell’individuale e dunque Italia 1 conquista l’atto conclusivo della gara in Slovenia 10.42: STREPITOSO! Va a riprendere il gruppo di testa e vince lobattendo per un decimo il francese Chanavat. Assieme a Italia 1 e Francia 1 in finale anche Russia 1, Estonia 2 e Polonia. Fuori a sorpresa Svezia 1 che si è staccata al penultimo giro 10.39: Soffre tanto Zelger nel finale della sua ultima frazione e consegna il testimone virtuale aa 4″ dalla Francia 1 che cambia in testa. Davanti Germania e Svezia 1. ...

