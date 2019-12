LIVE Sci di fondo | Team Sprint Planica 2019 in DIRETTA | l’Italia insegue il podio con

LIVE Sci alpino - Discesa Val d’Isere 2019 in DIRETTA : cancellata la prova odierna. Troppa neve e pista impraticabile! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.47: Il meteo purtroppo non dà tregua alle atlete ed agli organizzatori della Coppa del Mondo di sci alpino in Val d’Isere (Francia). Dopo il cambiamento di programma, nel tentativo di recuperare almeno la Discesa cancellata ieri, è arrivata pochi minuti fa la nuova cancellazione della prova di velocità sul pendio transalpino. Il via sarebbe dovuto essere alle 11.00, ma le condizioni ...

È cresciuto sensibilmente, in meno di due giorni, il livello del Po al punto di rilevazione del Ponte della Becca. Alla mezzanotte tra giovedì 19 e venerdì 20 dicembre, il fiume era a 0,38 centimetri sotto lo zero idrometrico; questa sera alle 19 era salito a più 3,08, con un aumento di 3,46 centimetri in meno di 48 ore. Una crescita considerevole, dovuta alle piogge insistenti della giornata di ieri, della notte e di questa mattina. Nel ...

LA CRONACA DELLA Sprint MASCHILE LA CRONACA DELLA Sprint FEMMINILE 15.25: Con il Primo podio azzurro stagionale ringraziamo per averci seguito e diamo appuntamento a domani per la team Sprint di Planica. Buon pomeriggio 15.23: Bravo Chicco Pellegrino in netta crescita di condizione dopo le prime due uscite non straordinarie. Oggi il francese Chanavat sembrava averne di più e infatti in finale ha ...

15.01: Taugboel vince la seconda semifinale davanti a Jouve. Non ci sono ripescati da questa semifinale 14.57: Al via la seconda semifinale con Jouve (Fra), Retivykh (Rus), Tefre (Nor), Grate (Swe), Taugboel (Nor), Haeggstroem (Swe) 14.55: Un'altra sgasata micidiale in salita nel finale per Pellegrino che mette tutti alle spalle, compreso il francese Chanavat che comunque entra in finale come ...

14.45: Al via la seconda semifinale con Hagstroem (Swe), Kern 8Usa), Lampic (Slo), Visnar (Slo), Krehl (Ger), Faehndrich (Sui) 14.43: Doppietta svedese! Vince Sundling davanti a Svahn, terzo posto per Caldwell e quarto per Stenseth. Clamorosamente fuori la leader di coppa Falla 14.43: Falla e Stenseth si scontrano e cadono 14.42: Falla e Svahn davanti a metà gara 14.40: Al via della prima semifinale ...

IL PROGRAMMA DEGLI Sport Invernali (21 dicembre) 12.46 SNOWBOARD – Michela Moioli e Lorenzo Sommariva sono saliti entrambi in testa alle rispettive classifiche di Coppa del Mondo di cross! 12.45 SNOWBOARD – Incredibile doppietta azzurra anche in campo maschile! Lorenzo Sommariva, al primo trionfo in carriera (lui che non era mai salito sul podio in Coppa del Mondo), ha vinto davanti al ...

IL PROGRAMMA DEGLI Sport Invernali (21 dicembre) 12.12 COMBINATA NORDICA – Il norvegese Espen Bjoernstad si aggiudica il segmento di salto a Ramsau (Austria) e scatterà con 32″ di vantaggio sul connazionale Jarl Magnus Riiber, leader della classifica generale. Male gli azzurri: 28° Samuel Costa a 1'40", 41° Alessandro Pittin a 2'18", 48° Raffaele Buzzi a ...

LA CRONACA DELLE QUALIFICHE 11:59 Giunge dunque al termine questa prima parte della nostra DIRETTA LIVE. Ci ritroveremo verso le ore 13:30, quando inizieranno i quarti di finale femminili seguiti da quelli maschili, per poi procedere con le fasi finali! 11:58 La classifica dei primi cinque al maschile 1 Chanavat (FRA) 2'10″91 2 Pellegrino (ITA) 2'13″46 3 Skar (NOR) ...

11:48 Michael Hellweger piazza la sorpresa! Decima posizione per l'azzurro con 2'15″60, davvero bravo! 11:47 2'16″90 per Stefan Zelger, che al momento è buon 19°. Potrebbe anche bastargli, ma mancano ancora molti uomini. 11:46 Gli va a far compagnia il russo Sergey Ustiugov, che con 2'20″85 non entra nei primi 30 11:45 2'21″52 per De Fabiani, ...

CANCELLATA LA Discesa DELLA VAL GARDENA: LE CAUSE 8.57: Nuovo rinvio per la Discesa femminile di Val ...

11:27 Questi i tempi delle prime cinque delle qualificazioni femminili: 1 Van der Graaff (SUI) 2'30″18 2 Sundling (SWE) 2'30″23 3 Faehndrich (SUI) 2'30″74 4 Haggstroem (SWE) 2'30″99 5 Caldwell (USA) 2'31″06 11:23 Alle 11:35, dunque, si proseguirà con le qualificazioni al maschile 11:19 Vince le qualificazioni la svizzera Laurien Van der ...

11:02 Partite tutte le prime otto, tra cui Lucia Scardoni; tra pochissimo i primi rilevamenti sul traguardo mentre ai 700 metri Visnar passa in 1'06″7 e Nilsson in 1'08″2 11:00 E si comincia sui 1300 metr di Planica! 10:55 Stina Nilsson parte subito dopo Svahn, mentre, col pettorale rosso, la norvegese Maiken Caspersen Falla sarà la quattordicesima a prendere il via. 10:50 ...

IL PROGRAMMA DEGLI Sport Invernali (21 dicembre) LIVE Sport Invernali 21 dicembre: SEGUI TUTTE LE GARE IN DIRETTA, IN TEMPO REALE

9.11 Grazie per averci seguito, un saluto sportivo da OA Sport. 9.10 Nei prossimi giorni la Fis dovrebbe comunicare la data e la località dove verrà recuperata la Discesa non disputata oggi. 9.08 La Discesa della Val Gardena è stata cancellata. Condizioni meteo pessime: neve nella parte alta, nebbia in mezzo e pioggia in basso. Pista impraticabile. Salta dunque la classica della Saslong. 8.20 Amici ...