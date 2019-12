LIVE Sci alpino | Gigante Alta Badia 2019 in DIRETTA | si comincia | nevica sulla Gran Risa!

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST DEL9.52 Anche oggi le condizioni meteo sono difficili. Una fittata si sta abbattendoRisa. La partenza della gara era stata abbassata già da ieri pomeriggio. 9.50 Sarà una gara fondamentale in ottica Coppa del Mondo generale. In caso di vittoria, il francese Alexis Pinturault potrebbe mettere in atto un primo tentativo di fuga in classifica generale. 9.45 Che l’Italia stia vivendo uno dei periodi più difficili della sua storia inlo si evince anche dai pettorali di partenza. L’unico azzurro nel primo gruppo è Luca De Aliprandini, che scatterà con il n.10. Poi bisognerà attendere il n.24 per vedere Manfred Moelgg e con il 26 Riccardo Tonetti. Questi gli altri pettorali: 43 Andrea Ballerin, 44 Simon Maurberger, 45 Hannes Zingerle, 47 Giulio Bosca, 52 Giovanni Borsotti, 58 Roberto ...

OA_Sport : LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia 2019 in DIRETTA: si parte sulla Gran Risa! Italia per il miracolo di Natale! - zazoomnews : LIVE Sport Invernali DIRETTA 22 dicembre: cancella la discesa di Val d’Isere grandi attese nel biathlon e nello sci… - Matt_Orlandi : LIVE Slalom gigante #AltaBadia 2019, diretta e classifica in tempo reale #sci alpino maschile: 1ª manche ore 10.00… -