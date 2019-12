LIVE Sci alpino | Gigante Alta Badia 2019 in DIRETTA | Nestvold-Haugen 2 decimi avanti a

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST DEL10.12 Un buon Luca De Aliprandini. Ha attaccato con il cuore, commettendo anche diverse imperfezioni, rischiando di uscire nella parte. Comunque è sesto a 0.59 da, a 0.39 dal podio. Ci deve credere! 10.11 GRANDISSIMO ODERMATT! E’ secondo a soli 7 centesimi da! Ora Luca De Aliprandini! Speriamo nel miracolo di Natale. 10.10 Si sta addensando la nebbia nella parte, visibilità non ottimale. 10.09 L’americano Ted Ligety, che sulla Gran Risa vinse nel 2012 e 2010, finisce fuori gara, stava sciando bene, da prime cinque posizioni. Attenzione ora al giovane fenomeno svizzero Marco Odermatt. 10.08 Meillard è quinto a 66 centesimi da. 10.08 La pista si sta già rovinando, la tracciatura d’altronde è anche molto angolata. 10.07 Ford è quinto a 0.78. Ora lo ...

OA_Sport : LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia 2019 in DIRETTA: si parte sulla Gran Risa! Italia per il miracolo di Natale! - zazoomnews : LIVE Sport Invernali DIRETTA 22 dicembre: cancella la discesa di Val d’Isere grandi attese nel biathlon e nello sci… - Matt_Orlandi : LIVE Slalom gigante #AltaBadia 2019, diretta e classifica in tempo reale #sci alpino maschile: 1ª manche ore 10.00… -