LIVE Sci alpino | Gigante Alta Badia 2019 in DIRETTA | Nestvold al comando | De Aliprandini

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST DEL10.38 Dopo i primi 30 c’è in testa il norvegese-Haugen, seguito a 7 centesimi dallo svizzero Odermatt. Terzo il francese Pinturault a 0.20, quarto l’austriaco Schwarz a 0.22, quinto il norvegese Kristoffersen a 0.26. 10.37 Finisce davanti a Moelgg e Tonetti anche l’austriaco Leitinger, 18° a 1″13. 10.36 L’austriaco Brennsteiner è 20° a 1″41, iniziano a rischiare Moelgg e Tonetti, che sono 21mi a pari merito. 10.35 Il francese Favrot è 19° a 1″36, appena davanti a Moelgg e Tonetti. 10.34 Il norvegese Braathen, classe 2000, è 22° a 1″61, dunque dietro agli azzurri. 10.32 Tonetti gira troppo intorno al palo, è 19° a 1″45, pari merito con Moelgg: non bene entrambi. 10.31 L’americano Cochran-Siegle è 18° a 1″19. Tocca a Riccardo Tonetti. 10.30 ...

