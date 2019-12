LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia 2019 in DIRETTA: male gli azzurri, rimonta di Sarrazin (Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.31 INCREDIBILE! Zubcic all’arrivo rischia di investire un giudice che scriteriatamente stava attraversando il traguardo da una parte all’altra! Il croato è quarto a 0.69. 13.29 De Aliprandini era dietro di un decimo all’ultimo intermedio, poi ha toccato la neve con uno scarpone e si è piantato dopo la gobba del gatto. L’azzurro è settimo a 1″06. Giornata da dimenticare per l’Italia, non una novità in Gigante. 13.28 Il giocane svizzero Loic Meillard, pur senza errori gravi, è quarto a 0.88. La sensazione è che la pista porti un gap di partenza da Sarrazin di 6-7 decimi. Ora gli ultimi 10, si parte con Luca De Aliprandini! 13.27 Si inserisce in seconda posizione il norvegese Windingstad, comunque staccato di ben 6 decimi da Sarrazin, che inizia a sognare… 13.26 Tempi altissimi ora, lo svizzero ...

