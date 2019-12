LIVE Sci alpino | Gigante Alta Badia 2019 in DIRETTA | Kristoffersen doma la Gran Risa

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA SECONDA MANCHE VIDEO ZUBCIC RISCHIA DI INVESTIRE UN ADDETTO ALLA PISTA 13.55 Grazie per averci seguito, l’appuntamento con lo scini nel tardo pomeriggio con il parallelo dell’. Un saluto sportivo! 13.54 Il norvegese è primo anche nella classifica di specialità dicon 193 punti, seguito dal solido sloveno Kranjec a 170. 11° De Aliprandini a quota 65. 13.53, grazie alla vittoria odierna, balza in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo con 343 punti. Secondo Kriechmayr a 312, poi Pinturault a 296. Dominik Paris è sesto a 249. 13.51 Senza usare giri di parole, giornata disastrosa per l’Italia: 16° De Aliprandini, 18° Tonetti, 28° Moelgg, 30° Zingerle (che non prende punti avendo accusato un distacco di 46″62 dopo una caduta). Insiamo delle ...

