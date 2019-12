LIVE Sci alpino | Gigante Alta Badia 2019 in DIRETTA | inizia la seconda manche | De

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.40 Così De Aliprandini al sito della FISI al termine della prima prova: “Mi sono dovuto riadattare a questa neve, me la immaginavo diversa e con la partenza non abbassata. E’ una gara corta, se non parti subito forte e fai un errore sei fuori. Mi giocherò tutto nellaconsiderati i distacchi così minimi“. 12.35 Buongiorno e benvenuti alladello slalommaschile dell’. Quattro azzurri nei 30, il migliore è Luca De Aliprandini, nono a 0″59 dalla vetta. LA CRONACA DELLA PRIMA11.02 Appuntamento alle 13.00 per la! Un saluto sportivo! Seguite ora su OA Sport la team-sprint di Planica di sci di fondo con Federico Pellegrino. 11.00 Termina dunque una bella primain, con i primi 18 atleti racchiusi in meno di un secondo! Al comando ...

zazoomblog : LIVE Sci di fondo Team Sprint Planica 2019 in DIRETTA iniziate le finali Pellegrino e Zelger ci credono per il podi… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Team Sprint Planica 2019 in DIRETTA: un grande Federico Pellegrino trascina Italia 1 in finale. O… - azzurro_di_sci : RT @raceskimagazine: Su una Gran Risa mutilata davanti Haugen. 9° De Aliprandini - LIVE -