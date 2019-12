LIVE Sci alpino | Gigante Alta Badia 2019 in DIRETTA | De Aliprandini a 4 decimi dal podio

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 11.02 Appuntamento alle 13.00 per la seconda manche! Un saluto sportivo! Seguite ora su OA Sport la team-sprint di Planica di sci di fondo con Federico Pellegrino. 11.00 Termina dunque una bella prima manche in, con i primi 18 atleti racchiusi in meno di un secondo! Al comando Nestvold-Haugen con 0.07 su Odermatt, 0.20 su Pinturault, 0.22 su Schwarz, 0.23 su Kilde, 0.26 su Kristoffersen. Quattro gli azzurri qualificati: 9° Dea 0.59, 26mi a pari merito Moelgg e Tonetti a 1″45, 28° Hannes Zingerle a 1″49. Seconda frazione dalle 13.00. 10.59 Dopo un buon primo intermedio, esce Roberto Nani. 10.55 42° a 2″78 Borsotti. Ora la pista è davvero troppo segnata. 10.54 Resistono Moelgg e Tonetti, 26mi, e Zingerle, 28°. Tra poco Borsotti e Nani, ultimi azzurri in gara. 10.53 ...

