LIVE Sci alpino | Gigante Alta Badia 2019 in DIRETTA | De Aliprandini a 3 decimi dal podio

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 10.55 42° a 2″78 Borsotti. Ora la pista è davvero troppo segnata. 10.54 Resistono Moelgg e Tonetti, 26mi, e Zingerle, 28°. Tra poco Borsotti e Nani, ultimi azzurri in gara. 10.53 Guglielmo Bosca è 39° a 2″43, niente da fare. 10.51 Hannes Zingerle è 28° a 1″49, per adesso è qualificato, ma dovrà tremare sino al termine. 10.50 Male Maurberger, grande promessa ormai smarrita. E’ 37° a 2″48. Urge un ritorno in Coppa Europa? 10.49 Fuori Ballerin. 10.48 Moelgg e Tonetti sono 26mi, appesi ad un filo. Tra poco Ballerin, Maurberger e Zingerle. 10.43 24° lo slovacco Zampa, anche lui davanti a Moelgg e Tonetti. Oltretutto non nevica più, dunque un vantaggio per chi scende ora, anche se la pista è più rovinata. 10.42 Tonetti e Moelgg sono 25mi a 1″45, rischiano seriamente di non ...

