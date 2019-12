LIVE Sci alpino | Discesa Val d’Isere 2019 in DIRETTA | cancellata la prova odierna Troppa

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.47: Il meteo purtroppo non dà tregua alle atlete ed agli organizzatori della Coppa del Mondo di sciin Val d’Isere (Francia). Dopo il cambiamento di programma, nel tentativo di recuperare almeno laieri, è arrivata pochi minuti fa la nuova cancellazione delladi velocità sul pendio trans. Il via sarebbe dovuto essere alle 11.00, ma le condizioni meteorologiche (fitte nevicate) di queste ultime ore non hanno permesso alle sciatrici di gareggiare e quindi la decisione della giuria era inevitabile. LA STARTLIST DELLABuongiorno e benvenuti allatestuale dellalibera femminile di Vald’Isere, in Francia, valido per la Coppa del Mondo di sci: sarà grande spettacolo Oltralpe, con le migliori interpreti della specialità che si daranno battaglia, dopo la...

