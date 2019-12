LIVE Pagelle Juventus-Lazio | Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA | i voti in tempo reale

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER LADIDALLE ORE 17.45 ITALIANE (22 DICEMBRE) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6 Szczesny 6 De Sciglio 6 Demiral 6 Bonucci 6 Alex Sandro 6 Bentancur 6 Pjanic 6 Matuidi 6 Dybala 6 Higuain 6 Cristiano Ronaldo 6 All. Sarri 66 Strakosha 6 Luiz Felipe 6 Acerbi 6 Radu 6 Lazzari 6 Luis Alberto 6 Lucas Leiva 6 Milinkovic Savic 6 Lulic 6 Correa 6 Immobile 6 All. S.Inzaghi 6 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse

Zonasport_live : Le pagelle di Atalanta-Milan 5-0: vergogna! - zazoomblog : LIVE Inter-Genoa 4-0 Serie A 2020 in DIRETTA: goleada per i nerazzurri che vincono facilmente. Pagelle e highlights… - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Inter-Genoa, il secondo tempo della gara che si gioca in Lombardia (live) -