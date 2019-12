LIVE Pagelle Juventus-Lazio 1-1 | Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA | sostituito uno

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADIIN TEMPO REALE6 Szczesny 6.5: non può nulla sul gol, poi si salva su Correa. Attento sullo stesso calciatore in avvio di ripresa. De Sciglio 5.5: riesce ad essere abbastanza propositivo ma perde il confronto diretto con Lucas Leiva. Ha colpe sul vantaggio laziale, prova poi a rimediare, senza gran successo (dal 55′ Cuadrado, sv). Demiral 6,5: gioca bene e corre tanto, sbattendosi per recuperare ogni pallone. Bonucci 5.5: la difesa juventina troppo spesso permette alladi entrare nel cuore dell’area di rigore. Alex Sandro 6: si vede poco, gara senza infamia e senza lode finora. Bentancur 5.5: sottotono la sua gara, come quella di tutto il reparto juventino. In avvio di ripresa si becca subito l’ammonizione per un’entrata in ...

