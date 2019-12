LIVE Pagelle Juventus-Lazio 1-1 | Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA | Ronaldo inventa

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADIIN TEMPO REALE6 Szczesny 6.5: non può nulla sul gol, poi si salva su Correa. De Sciglio 6: riesce ad essere abbastanza propositivo vincendo il confronto diretto con Lucas Leiva, ma purtroppo i suoi cross non sempre sono precisi. Demiral 6,5: gioca bene e corre tanto, sbattendosi per recuperare ogni pallone. Bonucci 5.5: la difesa juventina troppo spesso permette alladi entrare nel cuore dell’area di rigore. Alex Sandro 6: si vede poco, gara senza infamia e senza lode finora. Bentancur 6 Pjanic 6 Matuidi 5.5: gravato subito da un giallo per un brutto fallo in apertura. Dybala 6: su punizione sfiora il pari, ma è solo un lampo. Abile a farsi trovare al posto giusto al momento giusto e siglare un facile pari. Higuain 5.5: si fa vedere soltanto una volta e ...

