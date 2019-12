LIVE Olimpia Milano-Trento | Serie A basket 2020 in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma e la presentazione del match – La presentazione della giornata 14 di2019-Buonasera e benvenuti allatestuale diAX Armani Exchange-Aquila Dolomiti Energia, match valido per la quattordicesima giornata di andata del campionato diA 2019-. Al Forum, gli uomini di coach Ettore Messina, ricevono la visita della squadra di Nicola Brienza. Ultima gara interna del 2019 per l’che affronta in casadopo un filotto di quattro partite in sette giorni. I meneghini in campionato sono reduci da sette vittorie in otto delle ultime partite giocate, unico stop in casa della Fortitudo Bologna. In Eurolega invecedopo cinque sconfitte di fila ha ritrovato giovedì la vittoria, sempre in casa contro Valencia (78-71) ed è pronta ad approfittare ...

