LIVE Olimpia Milano-Trento 64-51 | Serie A basket 2020 in DIRETTA | uomini di Messina in

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA75-58 Blackmon dall’arco, perentra anche Burns in questo finale di gara. 75-55 2/2 Biligha. Fallo di Davide Pascolo su Biligha, liberi per il numero 6,in bonus. 73-55 Tiro in sospensione di Blackmon che fa tutto da solo. 73-53 TRIPLA di Micov a rimorchio, +20che dilaga nell’ultimo quarto. 70-53 2/2 per Amedeo Della Valle, come sempre infallibile dalla lunetta. Secondo time-out chiamato da Nicola Brienza nel secondo tempo. Parziale di 6-6 nel quarto periodo. 68-53 Moraschini ripristina il vantaggio dell’, situazione falli è 4-3 quando mancano meno di 5′ alla fine. 66-53 Blackmon da l’illusione della tripla, ma sono solo due punti per il numero 1. 66-51 Tarczewski non sbaglia da sotto. 64-51 Gentile continua a combattere. 64-49 Tarczewski imbeccato sotto canestro appoggia al vetro ...

