LIVE Olimpia Milano-Trento 62-47 | Serie A basket 2020 in DIRETTA | ultimi 10 minuti al

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA62-49 Gentile si smarca e segna, fino ad ora il numero 5 è il top scorer del match con 13 punti. INIZIA L’ULTIMO QUARTO! Knox sbaglia il tiro finale, finisce il terzo quarto totalmente ad appannaggio dei padroni di casa. Parziale di 19-9 per l’. 62-47 2/2 per Gudaitis che mette entrambi i liberi dopo aver subito fallo da Knox. Ultimo possesso per. 60-47 2/2 per Knox dalla lunetta, il numero 13 mette a referto i suoi primi due punti della partita. 60-45 1/2 Gudaitis, scappa viacon unache ha subito fino a qui un 17-7 nel terzo quarto.in bonus, liberi per Gudaitis. 59-45 Roll dall’angolo infila il canestro del nuovo massimo vantaggio, +14. 57-45 1/2 per Gudaitis dalla lunetta. Interrotto un periodo di score fermo lungo un minuto. Fallo in attacco di Micov che fatica a creare ...

