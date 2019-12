LIVE Olimpia Milano-Trento 56-43 | Serie A basket 2020 in DIRETTA | allungo dell’Armani ad

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA57-46 1/2 per Gudaitis dalla lunetta. Fallo in attacco di Micov che fatica a creare vantaggio spalle a canestro, palla in mano all’Aquila a 2’59” dalla fine del terzo periodo. 56-45 Correzione di Kelly dopo tiro corto di Aaron Craft. 56-43 TRIPLA di Micov da fermo, massimo vantaggio. Time-out Brienza. Solo 5 punti perdopo i primi cinque minuti del terzo quarto. 53-43 Correzione di Jeff Brooks dopo tiro sul ferro di Rodriguez. 51-43 Gentile da sotto. 11 punti per l’ex che va in doppia cifra nella sua vecchia casa. 51-41 1/2 Tarczewski che mette il secondo, doppio vantaggio. Quarto fallo di squadra dinella ripresa, Kaleb Tarczewski in lunetta. 50-41 Gioco da tre completato da Amedeo Della Valle che infila il libero aggiuntivo. 49-41 Della Valle si stacca e realizza in sospensione, ...

