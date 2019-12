LIVE Olimpia Milano-Trento 33-26 | Serie A basket 2020 in DIRETTA | Armani sempre avanti

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA33-28 2/2 per Kelly dalla lunetta, accorcia la squadra di Nicola Brienza, primi due liberi della partita messi a segno da. 33-26 Semi-gancio forzato di King che sblocca lo score. 30″ a metà quarto. Fallo in attacco di Gudaitis, non vale la tripla di Michael Roll, non si segna più da un minuto. Secondo fallo di squadra per la Dolomiti Energia Trentino commesso da Kelly, rimessa in favore di. 33-24 Roll colpisce dall’arco ricacciando indietro i trentini. Tre minuti trascorsi nel secondo periodo. 30-24 TRIPLA di Forray dopo il contropiede dell’Aquila. 30-21 Sul ribaltamento di fronte Tarczewski va a schiacciare a due mani. Non vale il canestro da tre prodigioso di Mian, appena oltre la sirena dei 24 secondi INIZIA IL SECONDO QUARTO! TOP SCORER:: White 10 punti,: Craft 8 punti. Per gli ex Pascolo e ...

