LIVE Olimpia Milano-Trento 28-21 | Serie A basket 2020 in DIRETTA | meneghini in vantaggio

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-21 Sul ribaltamento di fronte Tarczewski va a schiacciare a due mani. Non vale il canestro da tre prodigioso di Mian, appena oltre la sirena dei 24 secondi INIZIA IL SECONDO QUARTO! TOP SCORER:: White 10 punti,: Craft 8 punti. Per gli ex Pascolo e Gentile, 6 e 5. 28-21 Arresto, tiro e canestro di Forray. Finisce il primo periodo al Mediolanum Forum con gli uomini di coach Messina avanti di 7. 28-19 Dentro il libero di Amedeo Della Valle, che aveva anche subito fallo. 27-19 TRIPLA di Della Valle. 24-19 White lanciato in contropiede raccoglie un passaggio da dietro e segna sulla sirena, fine primo quarto. 22-19 SCHIACCIATA di White su assist di Rodriguez. 20-19 TRIPLA di Alessandro Gentile, -1. 20-16 Due punti da sotto in entrata dell’ex Davide Pascolo. 20-14 Tripla diche porta ial massimo ...

