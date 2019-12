LIVE Olimpia Milano-Trento 13-14 | Serie A basket 2020 in DIRETTA | equlibrio totale nei

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-14 Micov si arresta e segna riportando avanti l’Ax Armani Exchange dopo la prima interruzione del match. 13-14 Craft in penetrazione depone a canestro, time-outa metà primo quarto. 13-12 Rotazione difensiva diè lenta, tripla di White. 10-12 Kelly in penetrazione riporta avanti. 10-10 Dentro il libero del lituano. 9-10 Gudaitis segna e subisce fallo, primo potenziale gioco da tre della partita. 8-10 Gentile in penetrazione serve Pascolo che segna da sotto. 7-8 Gudaitis dopo il rimbalzo di White e appoggia a canestro. 5-8 Craft da sotto ristabilisce subito le distanze. 5-6 Gudaitis apparecchia per White che spara la prima tripla dell’Armani. 2-6 Alessandro Gentile per il canestro dell’ex. 2-4 Piazzato di Aaron Craft. 2-2 Micov appoggia al vetro. 0-2 Correzione a canestro di Pascolo, pausa per la ...

